PGR reforça pessoal na Comarca da Boa Vista

7/06/2018 07:46 - Modificado em 7/06/2018 07:46

O procurador-geral da República, Óscar Tavares anunciou hoje que até ao final desse ano judicial, a Comarca da Boa Vista vai ter novas instalações, novos equipamentos e o reforço do pessoal.

Óscar Tavares que desde terça-feira, 05, encontra-se na ilha em visita de trabalho, falava com os jornalistas no final de um encontro com os oficiais de justiça e o procurador da comarca e juiz, disse que tudo está a ser feito para melhorar o funcionamento dos tribunais.

“Já houve muitas melhorias. Já se aumentou o número de funcionários no Ministério Público e estamos a trabalhar sobre isso. Já vem para ilha um secretário, um ajudante de escrivão e mais três oficiais de diligência, tudo para criar as condições para o bom funcionamento dos tribunais”, disse.

Perspectiva-se também ainda que ilha vai ter mais agentes da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional para aumentar a segurança na maior ilha turística de Cabo Verde.

Além do encontro realizado hoje com o procurador da comarca, com juiz e com os oficiais de justiça para se inteirar de questões que têm a ver com o Ministério Público, Óscar Tavares manteve também contacto com a Polícia Nacional.

Inforpress