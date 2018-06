CCV : Compras on-line passam pagar taxa de 50 escudos

7/06/2018 07:42 - Modificado em 7/06/2018 07:42

Os Correios de Cabo Verde (CCV) decidiram alargaram a taxa de entrega de 50 escudos, em vigor na instituição, para todas as encomendas e de compras on-line, de acodo com as declraçoes o administrador executivo, Cipriano Carvalho a Inforpress. Explica que a cobrança de entrega de compras on-line sempre existiu no âmbito das normas internacionais da UPU (União Postal Universal – Agência Internacional que regula actividade postal em todo o Mundo).

“Sempre se cobrou uma taxa de 50 escudos para a entrega de encomendas com peso superior a 300 gramas. Entretanto, deliberamos no sentido de se alargar esta tarifa para todas as encomendas de compras on-line, sem restrição.

Mediante as reclamaçoes por parte dos utentes o administrador da CCV defende que a taxa “natural e legítima” .Refre que se trata de um “um valor irrisório” se se levar em conta a qualidade do serviço prestado.

Cipriano Carvalho explicou que esta taxa é para cobrir as despesas inerentes, e que inclusive, não consegue cobrir todos os dispêndios. “Se formos pelo custo e benefício, vamos reparar que a taxa não cobre todos os custos, mas pelo menos minimiza um pouco e poderá ainda contribuir significativamente para o recrutamento de pessoas para fazer o trabalho de entrega, atendendo ao aumento exponencial de compras on-line que está a acontecer em Cabo Verde”, disse.

Lembrou, por outro lado, que investiram na criação de aplicativos com base em tecnologias que permitam ao cliente receber mensagens directamente no telemóvel, alertando-o que tem objectos para levantar num balcão dos Correios, “e isso tem os seus custos…”.

Esta medida surge numa altura que as compras online no Pais já atingem , 40% do tráfego postal dos Correios de Cabo Verde