Ricardo Gomes eleito melhor jogador da Segunda Liga Portuguesa

7/06/2018 07:39 - Modificado em 7/06/2018 07:39

O internacional cabo-verdiano, Ricardo Gomes, de 26 anos, jogador do Nacional da Madeira da segunda liga portuguesa, foi distinguido esta quarta-feira com o prémio de melhor jogador da Ledman LigaPro.

Campeão pelo Nacional da Madeira, pelo que, na próxima época estará na primeira divisão portuguesa, Ricardo Gomes, com 22 golos apontados, foi o artilheiro maior da competição, sendo que nesta quarta-feira, chegou o reconhecimento de todo este trabalho que tem feito ao serviço do clube madeirense. Ricardo Gomes num total de 39 jogos disputados na presente época facturou por 24 ocasiões, facto que levou o jogador a ser distinguido por duas vezes, como sendo o melhor jogador do mês da liga.

O jogador que esteve presente recentemente na convocatória da selecção de Cabo Verde, tendo marcado inclusive um golo à poderosa selecção da Argélia, numa vitória histórica por 2-3, na sua página do facebook deixou uma mensagem de agradecimento, ao prémio que lhe foi entregue pela Associação de Jornalistas de Desporto (CNID). “Obrigado ao Clube Nacional, da Imprensa Desportiva e a todos que me elegeram como Futebolista do ano da II Liga”, escreve o avançado cabo-verdiano.