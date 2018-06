Acusado de homicídio negligente o condutor da viatura que vitimou criança de 5 anos conhece hoje sentença

7/06/2018 07:36 - Modificado em 7/06/2018 07:36

O condutor da viatura que vitimou uma menina de 05 anos num acidente na estrada de Calhau conhece sentença hoje. O jovem está a ser julgado pelo Segundo Juízo Crime da Comarca de São Vicente e responde pela acusação do crime de homicídio negligente, tendo a defesa pedido a sua absolvição.

O arguido diz que não sabe o que pode ter causado a perda de controlo da viatura, alegando que não ia em excesso de velocidade e que o carro capotou quando fez a ultrapassagem ao táxi, afirmando que “foi tudo muito rápido”.

Durante os dois dias do julgamento no Segundo Juízo Crime do Tribunal da Comarca de São Vicente, a defesa afirmou que condições meteorológicas podem ter estado na origem do acidente e pediu a absolvição do seu cliente, afirmando que o vento poderá ter causado alguma alteração na condução da viatura, conforme informações dos passageiros da cabina e das autoridades que só chegaram ao local momentos depois.

Durante a audiência de julgamento, os familiares da vítima, em particular, a mãe, disseram que querem que justiça seja feita, porque apesar de terem escapado com vida do acidente, a mãe perdeu a filha de 05 anos, devido à má condução do jovem.

O condutor da viatura que causou o acidente na estrada de Calhau, vitimou Ironice Delgado Évora, de 5 anos. O caso aconteceu no domingo, 30 de Abril de 2017, na estrada cidade – Calhau, por volta das 16:20 h quando uma carrinha de caixa aberta terá tentado uma ultrapassagem a um táxi, numa manobra mal sucedida e que levou a primeira viatura, que transportava 13 pessoas, a capotar.