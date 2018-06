Campeonato Nacional de Andebol: Amarante e ABC vencem na primeira jornada

Arrancou no Mindelo o campeonato nacional de Andebol feminino de andebol. O polidesportivo Municipal e Oeiras recebeu o primeiro jogo do campeonato que colocou frente a frente as anfitriãs e campeãs locais Amarante contra os Garridos de São Domingos. E no segundo jogo as campeãs nacionais ABC enfrentaram as Super Estrelas de Santão Antão.

No primeiro jogo as campeãs de São Vicente, Amarante, recebeu os Garridos. A formação de São Domingos foi a primeira a marcar no encontro, a qual sucedeu sucessivos empates. A equipa de São Vicente conseguiu ser mais certeiro na primeira parte liderando o jogo depois do último empate verificado a quatro golos. O Amarante conseguiu chegar ao intervalo vencendo por 11-6. Na segunda parte a equipa de São Domingos conseguiu reduzir a vantagem, mas o Amarante conseguiu segurar o resultado terminado o jogo a vencer por 25-22.

No segundo jogo do grupo A, as campeãs não tiveram a vida facilitada por determinada formação das Super Estrelas de Santão Antão. A equipa de Santo Antão entrou determinada e marcou o ritmo do jogo durante a primeira parte, que venceu por 14-11. A segunda parte começou quase igual com a equipa das Super Estrelas ainda a liderar, isto até o ABC empatar a aos vinte golos, e faltando dez minutos para termino da partida passou para a liderança. Nos últimos minutos aproveitou as oportunidades de contra-ataque para cimentar a sua vitoria, que acabou sendo de 30-25.

fotos: facebook/Federação Cabo-verdiana de Andebol