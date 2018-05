Andebol: Amarante e Atlético conhecem adversários no sábado

24/05/2018 07:18 - Modificado em 24/05/2018 07:18

As equipas do Amarante feminino e Atlético em masculino, campeões regionais de São Vicente, vão ficar a saber no sábado, 26, o nome dos adversários que vão ter pela frente durante os respectivos campeonatos nacionais que se realizam este ano no Sal e em São Vicente.

Após terem sido encontrados todos os campeões regionais de Andebol Sénior Feminino e Masculino, a Federação Cabo-verdiana de Andebol através de um comunicado, anunciou a realização dos sorteios para a definição dos grupos dos respectivos campeonatos nacionais, para sábado, 26 de Maio, às 09h30min, com a presença de todas as regiões desportivas envolvidas nas competições que se avizinham.

Como aponta a FCA, cada região desportiva vai ser representada pelo campeão regional, exceptuando as zonas desportivas campeãs nacionais que vão estar representadas pela equipa campeã regional e o segundo classificado da mesma região desportiva. O Campeonato Nacional Feminino que irá decorrer de 05 a 09 de Junho no Mindelo, São Vicente, vai contar com a participação das campeãs regionais de Super Estrelas (Santo Antão), Palmeira (Sal), ABC e Garridos (Santiago Sul), Amarante (São Vicente) e Picos (Santiago Norte).

O Campeonato Nacional Masculino que acontece de 29 de Maio a 02 de Junho e que tem como anfitrião este ano a Cidade de Espargos, na Ilha do Sal, terá a presença do Desportivo da Praia e Seven Stars (Santiago Sul), Madrugadores (Santo Antão), Kapa Kobra (Fogo), Picos (Santiago Norte), Morreirense (Maio), Académica (Sal), Atlético (São Vicente) e Académica (Boavista).

De realçar que Sevens Stars em masculino e ABC em feminino, equipas de Santiago Sul, detêm os títulos de campeões nacionais.