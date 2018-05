PAICV quer maior integração com a região africana

24/05/2018 07:15 - Modificado em 24/05/2018 07:15

O PAICV aproveita o aproximar-se do Dia da África para falar da integração regional do país no continente, falando do percurso do continente e do papel desempenhado pelo país em diversas fases desta história. “Cabo Verde orgulha-se de fazer parte deste grande continente, onde deve projectar-se enquanto pais útil e credível”, afirmou Janira Hopffer Almada na sua declaração política. A líder do PAIC menciona o trabalho desenvolvido pelo governo anterior para a integração do país no continente, fazendo parte de várias organizações continentais.

“É importante defendermos uma diplomacia actuante, orientada para a captação de investimentos. É essencial que promovamos a integração regional e estruturemos novas ancoragens, sem titubear e sem perda de tempo”. E alerta sobre a necessidade de dinamizar a cooperação com outras zonas económicas emergentes, visando o acesso a novas modalidades e condições de financiamento do desenvolvimento e das respectivas vantagens comerciais e económicas. Neste ponto, aborda a necessidade de accionar medidas de qualificação dos sectores potenciais de competitividade do país, bem como a qualificação dos recursos humanos para níveis de excelência, em áreas chave da economia nacional”. E apela ao trabalho para a integração do país na região.

Pontos que as outras bancadas acordam. Para o MpD, em reposta à declaração, está-se a reforçar a participação na CEDEAO e está a ser reforçada a criação de uma embaixada em Abuja, Gana.

A UCID aborda a importância da integração, colocando ênfase nas comunidades que vivem no país. “Esforçar-se em prol de uma boa integração económica, uma postura mais dinâmica dos nossos irmãos africanos no nosso país e que haja uma efectiva integração social”. E foca nas dificuldades em relação à documentação. “A integração na nossa região sem esquecer os nossos irmãos na nossa sociedade”.