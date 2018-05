Governo vai investigar saída da embarcação resgatada no Brasil

24/05/2018 07:02 - Modificado em 24/05/2018 07:02

De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiro, o governo cabo-verdiano vai mandar abrir um inquérito à saída de uma embarcação do país com 25 estrangeiros que foram resgatados no sábado, 19 Maio, pelas autoridades brasileiras no litoral do Maranhão.

Em declarações a RCV Luís Filipe Tavares disse que a embarcação saiu de Cabo Verde e o Governo vai mandar instaurar uma investigação, um inquérito para saber o que terá acontecido, como é que a embarcação saiu de São Vicente, em que condições, para que sejam apuradas as responsabilidades e saber como trabalhar para que situações do género não venham a acontecer.

Entretanto, garantiu que não havia cabo-verdianos a bordo da embarcação, que tinha africanos provenientes de Serra Leoa, Nigéria, Guiné-Conacri e Senegal.

“Estamos a averiguar todas as informações, porque é um trabalho de polícia, mas as informações apontam no sentido de não haver cabo-verdianos a bordo da embarcação que foi resgatada e que está sob custódia das autoridades brasileiras, nomeadamente da polícia brasileira” assegurou o Ministro de Negócios estrangeiros.

De acordo com informações da imprensa brasileira, os 25 estrangeiros foram de barco de Cabo Verde para o Brasil, sendo um da Serra Leoa, dois da Nigéria, três da Guiné-Conacri e 19 do Senegal.

Em depoimento à Polícia Federal (PF), os imigrantes disseram que o barco partiu de Cabo Verde entre os dias 16 e 17 de Abril.