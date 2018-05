Vagni estreia na convocatória dos ‘Tubarões Azuis’

O avançado Vagner José Dias Gonçalves, de 22 anos, do Saint Étienne da França é uma das dezassete caras novas na convocatória do recém-regressado seleccionador Rui Águas para os confrontos amigáveis frente à Argélia e Andorra.

Nascido no Mindelo, Cabo Verde, o actual jogador do Saint Étienne que já representou na Europa o Gil Vicente de Portugal, é uma das muitas novidades na lista dos 33 jogadores escolhidos por Águas. Vagni transferiu-se para o Saint Étienne no início de 2017, proveniente do Batuque FC após vencer o Torneio de Abertura de 2016. No Clube Francês, o são-vicentino esteve primeiramente ao serviço da equipa B, tendo dado o salto para a equipa principal, onde contabilizou ao longo desta época 2017/18, 106 minutos de jogo.

Recorda-se que o camisola 33 dos verdes não é o único jogador cabo-verdiano no clube que foi chamado à Selecção, pois Kenny Rocha, outro são-vicentino que já estreou pelo combinado nacional, integra esta lista de convocados.

Destaque para as ligas portuguesas e holandesas que cedem o maior número de jogadores estreantes para a Selecção. Estreiam-se pela primeira vez por Cabo Verde, o guarda-redes Élber do (Feyenoord, Holanda), os defesas Rony (Lierava Jonava, Lituânia), Bebé (Pinhalnovense, Portugal), Maílson (Viitorul, Roménia), Mathauss (Oliveirense, Portugal), Rodney (Telstar, Holanda), Jeremy (Den Bosch, Holanda), Elso (Telstar, Holanda) e Elvis (Armacenense, Portugal). Sendo os médios, Rodrigo (SC Braga, Portugal), Kelvin (Mirandela, Portugal), Fábio (Pinhalnovense, Portugal) e Hélio (Penafiel, Portugal). Os avançados Vagni (Saint Étienne, França), Patrick (Felgueiras, Portugal), Fábio Fortes (Penafiel, Portugal) e Júnior (União da Madeira, Portugal) também são as caras novas.

Lista completa de convocados:

Guarda-Redes: Vozinha (AEL Limassol, Chipre), Márcio (Montalegre, Portugal), Mário (Porto, Portugal) e Élber (Feyenoord, Holanda).

Defesas: Diney (Marítimo, Portugal), Ponck (Desportivo das Aves, Portugal), Rony (Lierava, Jonava, Lituânia), Steven Pereira (Maastricht, Holanda), Bebé (Pinhalnovense, Portugal), Tiago (União da Madeira, Portugal), Carlitos (Real Massamá, Portugal), Maílson (Viitorul, Roménia), Mathauss (Oliveirense, Portugal), Rodney (Telstar, Holanda), Jeremy (Den Bosch, Holanda), Elso (Telstar, Holanda), e Elvis (Armacenense, Portugal).

Médios: Nuno Rocha (Tosno, Rússia), Babanco (Feirense, Portugal), Hélder Tavares (Tondela, Portugal), Rodrigo (SC Braga, Portugal), Kenny Rocha (Saint Étienne, França), Platini (Politehcnica Lasi, Roménia), kelvin (Mirandela, Portugal), Fábio (Pinhalnovense, Portugal) e Hélio (Penafiel, Portugal).

Avançados: Ryan Mendes (Kayserispor, Turquia), Júlio Tavares (Dijon, França), Kuca (Boavista), Ricardo Gomes (Nacional da Madeira, Portugal), Vagni (Saint Étienne, França), Patrick (Felgueiras, Portugal), Fábio Fortes (Penafiel, Portugal) e Júnior (Uniao da Madeira, Portugal).

A selecção cabo-verdiana de futebol inicia em Portugal no dia 27 deste mês o estágio de preparação para os jogos amigáveis frente à Argélia e Andorra.