Homem atira carrinha contra restaurante e mata filha e nora

23/05/2018 07:23 - Modificado em 23/05/2018 07:23

Testemunhas dizem que acidente terá sido propositado.

Um homem da Carolina do Norte embateu com a sua carrinha contra um restaurante no domingo, matando a filha e a nora. A polícia está a investigar o caso como tratando-se de um incidente doméstico.

As vítimas mortais são Katelyn Self, uma oficial do condado de Gaston, e Amanda Self. As duas estariam a almoçar no restaurante ‘Surf and Turf Lodge’, em Bessemer City.

Testemunhas revelaram à Gaston Gazette que que Roger Self entrou no restaurante na companhia da família e que depois se ausentou, altura em que propositadamente atirou o seu jipe contra o estabelecimento.

Não se sabe ao certo o número de pessoas que estavam no restaurante mas sabe-se que houve mais feridos.

O homem foi entretanto detido.