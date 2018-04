Novo gadget permite-lhe falar sem dizer uma palavra

10/04/2018 01:32 - Modificado em 10/04/2018 01:32

Para usar o AlterEgo terá de usar a sua voz interna, o suficiente para controlar outros dispositivos e realizar pesquisas. Para usar o AlterEgo terá de usar a sua voz interna, o suficiente para controlar outros dispositivos e realizar pesquisas.

Um grupo de investigadores do Media Lab do MIT desenvolveu um pequeno gadget que lhe permite controlar outros dispositivos e realizar pesquisas por controlo de voz. Até aqui nada de especial mas e se lhe dissermos que não precisa realmente de falar para usar este dispositivo?

O dispositivo em questão recebeu o nome de AlterEgo e é capaz de reconhecer a voz interna dos utilizadores, bastando-lhe transcrever as palavras que são formadas internamente. Para tal, o AlterEgo é capaz de reconhecer o som das palavras através dos ossos, estando ligado do queixo até à orelha.

“Não seria excelente comunicar por voz num ambiente em que normalmente não o poderias fazer? Podes imaginar toda uma série de situações onde terias ambientes com muito barulho, como o hangar de aterragem ou mesmo locais com muitas máquinas como uma central de energia”, apontou o professor de computação do Instituto de Tecnologia da Geórgia, Thad Starner.