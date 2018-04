“Tchon Poesia” para potenciar a leitura e a criação poéticas

São Vicente acolhe de 09 a 12 de Maio o evento “Tchon Poesia”, apresentado hoje, com o objectivo de potenciar a leitura e a criação poéticas, iniciativa do Centro Cultural do Português – Polo do Mindelo (CCP-PM).

Segundo o director do CCP-PM, João Branco, trata-se de um evento novo que se enquadra no programa de actividade anual do centro, e proposto no âmbito da dinamização do Espaço Fernando Pessoa do CCP-PM, com curadoria do poeta português José Pinto.

“Tchon Poesia” é um encontro internacional de poesia e poética do Mindelo e deve congregar artistas cabo-verdianos, galegos (Espanha) e portugueses, com actividades durante dois dias, das 10:00 às 24:00, sempre em lugares diferentes como Centro Cultural do Mindelo, praças, parque infantil, CCP-PM e ALAIM.

“É algo que a cidade ainda não tinha explorado, esse seu potencial para as diferentes poesias, não só a poesia cantada, mas a poesia dita, a poesia escrita, a poesia feita em performance, a poesia visual”, lançou João Branco, não fosse Mindelo, ajuntou, uma “cidade riquíssima” em todos esses domínios de manifestação de poesia.

Aliás, a ideia, segundo a mesma fonte, é o evento continuar no futuro devido ao seu potencial “muito grande”, para “crescer mais” e ser um “acontecimento importante” da cidade do Mindelo.

O curador do “Tchon-Poesia”, José Pinto, por seu lado, explicou que ideia de efectuar a conferência de imprensa da manhã de hoje de apresentação do certame, na Rua de Matigim, conhecida rua da baixa do Mindelo como rua da boemia, mas que José Pinto trata-se de uma rua de poesia, com poetas não necessariamente escrito.

“Queremos é que toda a gente ande com poemas nos bolsos e durante os quatro dias do encontro venha partilhar connosco”, lançou a mesma fonte.

O programa do evento inclui conversas, oficinas, monólogos, performances, teatro, música, lançamento de livros e revistas, feira da poesia e alfabarrismo, e troca de livros para democratizar um pouco mais o acesso à literatura.

O encontro tem três línguas, a portuguesa, a galega e o crioulo para estabelecer pontos Mindelo-Mundo, Mundo- Mindelo, conforme a mesma fonte, estando já confirmadas as presenças de artistas nacionais como Bento Oliveira, António Tavares, Irlando Ferreira, Hélder Doca, Vera-Cruz, Inês Ramos, pe. João de Brito, Filinto Elísio, João Branco e Janína Alves, entre muitos outros.

De outros países virão um livreiro de Portugal, uma actriz portuguesa, Ana Sofia Paiva e dois poetas e performances galegos, entre outros.

“O objectivo é desmistificar, projectar e suscitar a palavra poética no seio da comunidade são vicentina, a partir de uma abordagem transdisciplinar, intercultural e participada, promovendo a leitura e a criação poética”, concluiu o curador do “Tchon Poesia – encontro internacional de poesia e poética do Mindelo”.

Inforpress