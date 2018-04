Chã de Pedras : Oito feridos em acidente de viação

10/04/2018 01:07 - Modificado em 10/04/2018 01:07

Um acidente de viação ocorrido , ontem , 9, na localidade de Chã de Pedras, provocou oito feridos que ja tiveram alta depois de receberem assistência no Banco de Urgências do hospital regional Dr. João Baptista Morais, Santo Antão.

O Comandante da Esquadra da Polícia Nacional na Ribeira Grande, Cipriano Bandeira, em declarações à Inforpress, disse que no momento não dispunha de toda a informação acerca do acidente e que só depois de um “briefing” com os agentes que estiveram no terreno é que poderá avançar com mais informações.

Uma fonte próxima do hospital disse que os feridos eram “aparentemente” ligeiros, frisando o “aparentemente”.