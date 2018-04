Mais três homens acusados de crime de abuso sexual de menores em liberdade

10/04/2018 01:06 - Modificado em 10/04/2018 01:06

O Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS) indica, em nota de imprensa, que o Tribunal da Comarca do Sal aplicou Termo de Identidade e Residência (TIR) a um outro indivíduo de 28 anos detido na quinta-feira, 05 de Abril, acusado de um crime de abuso sexual contra a enteada.

O suposto violador também está proibido de abandonar a ilha do Sal e de manter contacto com a vítima.

Ainda neste mesmo dia, conforme o documento, um jovem de 24 anos foi igualmente detido e ficou em prisão preventiva, pela prática de uma série de crimes de abuso sexual em criança.

A mesma fonte avança ainda que um indivíduo do sexo masculino, de 28 anos, está indiciado da prática de vários crimes, nomeadamente homicídio agravado, crimes contra a propriedade, roubo, assaltos a residências e pessoas, furto e uso não autorizado de veículo, ocorridos entre Abril de 2017 e Março de 2018.

Com uma extensa lista de crimes, foi detido no sábado e entregue ao Tribunal pela Polícia Judiciária (PJ) na ilha do Sal, tendo-lhe sido ordenado prisão preventiva e, segundo a mesma fonte, na altura da detenção foi encontrado na posse de vários objectos relacionados com a prática dos crimes.