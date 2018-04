CMSV capacita jovens nas áreas da moda, fotografia e DJ.

10/04/2018 00:58 - Modificado em 10/04/2018 00:58

Enquadrado nas comemorações do dia da Cidade do Mindelo, depois da realização do Festival da Juventude, as atenções voltam-se para as formações e workshops que vão ser realizadas durante a semana.

Como explica Sílvia Pires, da empresa Flash SP, responsável pelas formações, foi criado um leque de formações e workshop no sentido de capacitar os jovens na área da moda, fotografia e DJ. No projecto foram trazidos dois formadores de duas agências de moda, para ministrarem formações nestas áreas o que, na óptica de Sílvia Pires, são áreas lucrativas e que os jovens têm demonstrado interesse.

“Queremos que seja algo de diferente para os jovens mindelenses”, isto quando as formações são gratuitas, sendo áreas de interesse dos jovens. Como adianta, são áreas que os formadores precisam de atenção e “querem garantir que os jovens fiquem com uma base de formação”. Pelo sucesso do número de formações, espera criar mais projectos de formação para os jovens.

“Áreas que escolhi e propus à Câmara porque precisam de ser valorizadas. Desde que abri a empresa lutei para a valorização e é difícil, mas são áreas que têm muitas valências e que exigem certo esforço”. Na óptica de Sílvia, são áreas que os jovens estão a pedir, provado nos números de inscrições. Para Sílvia, são áreas onde muitas pessoas sabem fazer, mas não têm um certificado.

A notícia de Sílvia é que os formadores também vão avaliar os formandos e abrir portas aos melhores. No dia 14, dia da Cidade do Mindelo, vão ser entregues os certificados e vão ser seleccionadas algumas pessoas para o desfile no mesmo dia e, no mesmo âmbito, homenagear a cidade. Para os melhores trabalhos, fotografias de maior destaque podem ser agenciadas, tudo depende das agências. Formações de maquilhagem e nutrição serão ministradas por pessoas locais.

Para a final, está a ser preparado um grande evento. E, como resume Sílvia Pires, o objectivo é o de criar uma sinergia entre lá fora e aqui dentro”.