Mais de metade das mulheres prefere melhor amiga ao parceiro

9/04/2018 00:11 - Modificado em 9/04/2018 00:11

Até poderá passar o resto da vida com o seu parceiro, casar, ter filhos, cães e gatos… mas foi ele quem a ajudou a beber uma garrafa inteira de tequila depois de um desgosto amoroso em 2009? Não, obviamente que não.

De acordo com um estudo conduzido pela cadeia de hotéis Champneys, mais de metade das mulheres prefere passar tempo com a melhor amiga, em vez de com o parceiro ou com o marido. O inquérito questionou 1,517 mulheres e 50% admitiu ser mais próxima de uma amiga.

E estas são as razões:

“Podemos falar sobre tudo” (57%)

“Ela ouve-me” (45%)

“Posso contar-lhe coisas das quais nunca poderia falar ao meu marido” (44%)

“Gostamos das mesmas coisas” (41%)

“Rimos até chorar” (39%)

“Posso ser eu própria” (29%)

“Conhecemo-nos há muito mais tempo” (29%)

“Dá-me melhores conselhos” (28%)

“É menos irritante” (26%)

“Temos muito mais em comum” (25%)

“Ela tem um melhor sentido de humor” (19%)

“É a loucura quando estamos juntas” (18%)

Para além desses motivos, a pesquisa aponta que a preferência pela melhor amiga tem a ver com a qualidade do tempo que passam juntas. As mulheres tendem a fazer atividades que consideram entusiasmantes e divertidas com as amigas, em vez de as realizarem com os parceiros. Cerca de 30% das inquiridas preferia ir a uma ‘almoçarada’ com uma amiga do que com o marido; 54% preferia ainda ir a um spa também com uma amiga.

Mais radical ainda – 60% das mulheres admitiu divertir-se mais quando não estavam de todo homens por perto para “chatear” e “intrometerem-se nas reuniões sociais com as amigas”. Simpático? Nem por isso, mas está avisado!

noticiasaominuto.com