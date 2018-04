Taça de São Vicente: Batuque bate Derby nas grandes penalidades e vence o troféu

8/04/2018 23:16 - Modificado em 9/04/2018 00:02

No jogo decisivo da Taça de São Vicente, disputado no Estádio Adérito Sena no sábado, o Batuque FC levou a melhor sobre o Derby detentor do troféu e, após um empate a zeros durante os 90 minutos regulamentares, venceu por 4-3 nas decisões por penáltis.

O jogo da finalíssima da época 2017/18 em São Vicente colocou frente a frente duas equipas com grande historial na prova, onde o Derby até então detentor do troféu que tinha conquistado na época passada frente ao Mindelense, não conseguiu novo feito da marca dos 11 metros, precisamente onde vencera a equipa dos Leões da Rua de Praia na final de 2017.

Com um nulo registado ao fim dos 90 minutos regulamentares, o Batuque foi mais feliz e audaz e, nas grandes penalidades, retirou a possibilidade da “dobradinha” na Taça para os comandados de Yoya que, assim, saíram desta época desportiva 2017/18 com as mãos a abanar. Num jogo em que foram cobradas 12 grandes penalidades, seis por cada lado, para o Batuque marcaram Toy, Balakov, Yuran Pereira e Bomba enquanto que Dukinha e Karr falharam o alvo. Da parte do Derby, marcaram Lela, Bruce e Skiba, sendo que Metcha, Yuran e Barão, por sua vez, não tiveram a mesma sorte. Com isso, o Derby perdeu o troféu e, por sua vez, o Batuque leva para o museu do clube mais uma Taça de São Vicente, isto após alguns anos sem a conquistar.

A verdade é que chega ao fim a época desportiva para mais estas duas equipas em São Vicente e o Derby, um sério candidato à conquista de troféus desta época em São Vicente, não foi feliz. Começou com a perda do Torneio de Abertura para o Mindelense, pela margem de golos marcados e sofridos, no Campeonato Regional perdeu a possibilidade do título aos 98 minutos de jogo, também frente ao Mindelense e, desta feita, viu o Batuque conquistar-lhe um troféu que tinham na sua posse.