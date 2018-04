Individuo agredido no fim-de-semana encontra-se hospitalizado e PN não sabe quem o agrediu

4/04/2018 02:31 - Modificado em 4/04/2018 02:31

O individuo que foi agredido no sábado passado no centro da cidade, encontra-se hospitalizado devido à intensidade da agressão, disse ao Notícias do Norte fonte do Hospital.

A mesma fonte adiantou apenas que ainda se encontra sob observação, não fornecendo maiores detalhes sob o seu actual estado de saúde, bem como as partes onde foi agredido. Ao que a polícia pode detalhar, “os agressores terão agredido o jovem com pedras e garrafas em diversas partes do corpo”, fazendo com que o jovem tivesse de ser internado no Hospital Baptista de Sousa, onde ainda permanece.

Tratando-se de um “crime semi-público”, as autoridades já efectuaram as diligências para investigar o que se terá passado, recolhendo provas e testemunhos que permitam desvendar o crime em causa, assim como os respectivos autores que, para a PN, ainda não são conhecidos.

Segundo informações recolhidas por este online, o incidente aconteceu sábado, quando confrontado pelos agressores e numa tentativa de reagir, o jovem de Fonte Francês mais conhecido por “Tilis” foi agredido com pedras e garrafas, tendo sido posteriormente encaminhado para o hospital.