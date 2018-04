PJ detém dois indivíduos que aterrorizavam moradores da Ribeira de Calhau

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), em cumprimento de um mandado do Ministério Público, deteve, na segunda-feira, 02, dois indivíduos do sexo masculino, com idade compreendida entre os 29 e 37 anos, acusados da prática de vários crimes de roubo com uso de violência sobre coisas, ocorridos entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, em várias zonas da ilha de São Vicente, com incidência na localidade de Ribeira de Calhau.

Na sequência dos roubos foram subtraídos vários objetos, como aparelhos de medição de tensão, coluna, guitarra, miniaparelhagem, televisão plasma, leitor de DVD, relógios de pulso, instrumentos musicais, bebidas e géneros alimentícios. No momento da detenção de um dos indivíduos, foram encontrados alguns objetos, entre os quais, telemóveis, suspeitos de serem produtos oriundos de roubo. Numa anterior busca realizada à casa do segundo indivíduo, no passado dia 08 de fevereiro, tinham sido encontrados outros objetos como aparelhos de som e demais materiais musicais. Os detidos foram presentes na manhã desta terça-feira, 03, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito de legalização de prisão e aplicação de medidas de coação pessoal.