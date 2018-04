AEL Limassol de Vozinha e Marco Soares vence AEK Larnaka de Nelson no Campeonato do Chipre

4/04/2018 02:08 - Modificado em 4/04/2018 02:08

A contar para a 31ª jornada do campeonato cipriota, a equipa dos internacionais cabo-verdianos Vozinha e Marco Soares, que estiveram em campo, levou de vencida a equipa do AEK Larnaka de Nelson, por 3-2.

Numa fase em que se disputa a recta final do campeonato com o torneio de encerramento no Chipre para se conhecer o campeão desta época desportiva, os homens da casa onde actuam o guarda-redes Vozinha e Marco Soares, conseguiram impor-se à equipa do defesa salense Nelson. Em campo defrontaram o actual quarto e quinto classificados, com vantagem na tabela classificativa para o AEK Larnaka com 61 pontos e o AEL com 51. Com esta vitória difícil em casa, o AEL diminuiu a vantagem agora para sete pontos, faltando apenas cinco jornadas para o término do Play-Off.

De realçar que a equipa dos internacionais cabo-verdianos, nesta parte final da época, soma três derrotas e duas vitórias, vindo de duas derrotas consecutivas estando, desta feita, de regresso às vitórias. Faltando apenas cinco jornadas para o término do campeonato do Chipre, o AEL está a 16 pontos dos líderes da competição. Depois de uma paragem de 10 dias, Vozinha e Marco Soares vão receber em casa o Apollon em jogo a contar para a 32ª jornada do Play-Off.