Santo Antão: Inauguração das obras de restauro do Posto Sanitário de Lombo Branco Leste

4/04/2018 02:06 - Modificado em 4/04/2018 02:06

O edifício da ex-Unidade Sanitária de Base de Lombo Branco Leste da Ribeira Grande de Santo Antão, hoje denominado Posto Sanitário, foi inaugurado esta terça-feira, 03, pelo Ministro da Saúde e Segurança Social, Dr. Arlindo do Rosário, pelo Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Engenheiro Orlando Delgado e pela Delegada da Saúde de Santo Antão, Dr.ª Florentina Lima.

Desactivada há cerca de 10 anos, as obras de requalificação da ex-Unidade Sanitária de Base que decorrem desde 2016 e que terminaram em finais de 2017, foram co-financiadas com a parceira da Câmara Municipal da Ribeira Grande e do Ministério da Saúde de Cabo Verde, num investimento que rondou os 7 mil contos e que teve como empreiteiro a Empresa Spencer Construções e Imobiliárias. No acto da inauguração, o Ministro da Saúde e Segurança Social, Dr. Arlindo do Rosário, salienta que era uma preocupação antiga não só de melhorar a infra-estrutura, mas de ter melhores condições para ajudar aqueles que não se conseguem deslocar para o centro, sendo uma mais-valia para toda a Costa Leste da Ribeira Grande. “Antes de distribuir a saúde, ela começa em casa porque ela é uma preocupação para todos nós, de forma a prevenir e proteger para termos mais saúde, portanto, é um trabalho de complementaridade”, sustenta. O Ministro da Saúde reitera ainda que projectos desta envergadura não vão ficar por aqui e que o grande objectivo do actual Governo e do ministério que rege é o de levar com qualidade o acesso à saúde a todos os cantos do país, onde haja uma pessoa.

De acordo com o Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Orlando Delgado, é uma enorme satisfação e orgulho entregar à Comunidade de Lombo Branco Leste, uma infra-estrutura remodelada e importante para o desenvolvimento da própria, mas que se augura também de muita importância para toda a Costa Leste. “É uma infra-estrutura que tem muita história, porque começou como um espaço de Unidade Sanitária de Base construído pela CMRG e também como Centro Comunitário de Lombo Branco, infra-estrutura esta que, a partir de hoje, vai ter uma enfermeira a tempo inteiro”, afirma o Presidente da CMRG. Orlando Delgado enaltece a grande parceria por detrás desta obra, feita juntamente com o Ministério da Saúde, na pessoa do seu Ministro, que desde cedo se mostrou disponível para dar toda a colaboração para que fosse possível ter uma rede física de saúde a nível de todo o Concelho da Ribeira Grande, o que deixa a todos orgulhosos.

O Presidente da Associação Local (APAD), Miguel Santos, em nome da comunidade agradece o trabalho feito, enaltecendo que este dia é certamente muito importante para a vida das pessoas de Lombo Branco que já esperavam por esta inauguração há já algum tempo. “Hoje, orgulhamo-nos de facto por ter uma grande infra-estrutura que, certamente, vai contribuir para a melhoria da saúde das pessoas de Lombo Branco e não só, porque temos outras comunidades como Matinho Leste aqui próximo que poderá servir também. Esta infra-estrutura é dotada de grandes equipamentos que vão servir para os primeiros socorros”, assegura Miguel Santos. No entanto, o Presidente da Associação Local, deixou o apelo da necessidade, à semelhança da antiga Unidade Sanitária de Base, da deslocação de um médico para a realização de consultas na comunidade, de forma a dar mais apoio àqueles que não se conseguem deslocar para o Hospital Regional João Morais, sediado na Ribeira Grande.