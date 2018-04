Deusa da Melanina”, modelo senegalesa se destaca pelo tom de pele

3/04/2018 14:32 - Modificado em 3/04/2018 14:32

Khoudia Diop é só uma das várias modelos presentes na campanha “The Colored Girl: Rebirth” (O renascimento da mulher negra). O projeto, de Victory Jones e Tori Elizabeth, divulgado em agosto deste ano, valoriza a beleza negra e mostra que existem vários tons de pele, todos lindos! Nas fotos, Khoudia se destaca por sua cor intensa, o que a garantiu o apelido “Deusa da melanina”.

Após ganhar fama nas redes sociais, Khoudia escreveu uma mensagem inspiradora no Instagram. “Bullies me chamavam de tudo quanto é nome, pensando que eu me sentiria mal pelo o tom da minha pele, mas, quer saber? Amo todos os haters e mostrei o quanto não me importo com o que eles pensam”, escreveu na última semana. Boa!