João Dantas: “o juiz condenou com bases em ilações” (Vídeo)

29/03/2018 13:50 - Modificado em 29/03/2018 15:50

O pai de Rodrigo Dantas, condenado em 10 anos de prisão, não entende a decisão do juiz. E considera que este ajuizou com base em ilações, com factos, datas e locais que não constam do processo.