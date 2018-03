“Operação Zorro” : Juiz condena os quatro arguidos a 10 anos de prisão

29/03/2018 10:54 - Modificado em 29/03/2018 13:35

O Tribunal da Comarca de São Vicente condenou , esta manhã ,os quatro velejadores na pena de dez anos de prisão cada por trafico de droga em co-autoria . Como pena acessória a expulsão do país após o cumprimento da pena e a proibição de reentrada durante cinco anos. Os bens apreendidos pelas autoridades foram declarados perdidos, a favor do estado. O juiz não deu como provada a existência de uma associação criminosa e absolveu os arguidos dessa acusação

O caso

No dia 23 de Agosto de 2017, na sequência de uma busca efectuada ao veleiro Rich Harvest, de bandeira britânica, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, foram apreendidos 1063 pacotes com 157 quilogramas de cocaína, contabilizando ao todo 1157 quilogramas.

De acordo com o processo, os três brasileiros, Daniel Guerra e Rodrigo Dantas terão sido contratados pela agência de recrutamento de tripulação “The Yacht Delivery Company”, com sede na Holanda, para levar o barco da cidade de Natal, no Brasil, para os Açores, em Portugal, e Daniel Dantas entrou para a tripulação depois de ter sido indicado por Rodrigo Dantas para preencher mais uma posição que faltava. Por último, o capitão Olivier Tomas chegou ao veleiro três dias antes da viagem.

Os familiares responsabilizam o proprietário do veleiro, conhecido por Fox e que, entretanto, não seguiu viagem e que durante o processo não se conseguiu saber do seu paradeiro.

Os quatro saíram do Brasil com destino aos Açores, mas devido a uma avaria no barco tiveram de parar em Cabo Verde. Ao chegarem à Marina do Mindelo, a 23 de Agosto de 2017, a PJ fez uma busca no veleiro, tendo sido encontrada mais de uma tonelada de cocaína em elevado estado de pureza.

Os familiares que estão em Cabo Verde desde há vários meses dizem ter vivido um verdadeiro pesadelo com toda esta situação e que não vêem a hora de chegar a uma conclusão e ficar provada a inocência dos tripulantes.

Os 1157 quilos de droga são a maior apreensão feita em São Vicente e a segunda a nível nacional, depois dos 1500 quilos apreendidos na operação ‘Lancha Voadora’, na cidade da Praia.

actualizado as 13 h 25 m