Brava: MP acusa jovem de 17 anos de ter morto idosa

29/03/2018 01:59 - Modificado em 29/03/2018 01:59

O Ministério Público (MP) acusou um jovem de 17 anos , que se encontrava em prisão preventiva, ter assassinado uma mulher de 61 anos na zona de Cova da Joana , na ilha Brava . Depois de realizadas as diligências de investigação tidas por pertinentes à descoberta da verdade material dos factos, o MP, segundo um comunicado publicado no seu site, determinou o encerramento da instrução dos autos registados, deduzindo acusação pública e requerendo julgamento de um jovem de 17 anos de idade, a quem é imputado a responsabilidade do crime de um crime de homicídio agravado, em concurso real efectivo com um crime de roubo

O caso está relacionado com o assassinato de uma mulher de 61 anos de idade, ex-emigrante na Holanda, que foi encontrada sem vida no interior da sua residência, na localidade de Cova da Joana, ilha da Brava, no dia 25 de Janeiro de 2018