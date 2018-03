José Gonçalves reúne-se com empresas exportadoras de São Vicente para solucionar o problema de transporte de cargas e mercadorias

29/03/2018 01:57 - Modificado em 29/03/2018 01:57

O Ministro do Turismo e Transportes e Ministro da Economia Marítima, José da Silva Gonçalves, reuniu-se nesta segunda-feira, no Ministério da Economia Marítima, em São Vicente, com um grupo de empresários com interesse na exportação, tendo em vista procurar uma solução conjunta dos transportes de cargas e mercadorias para fora de São Vicente. No encontro, participaram também empresas com interesse no negócio e a CCB/AE.

Numa entrevista à imprensa, José da Silva Gonçalves considerou que a solução para os problemas de transporte de mercadorias tanto a nível doméstico como internacional passa pela unificação do mercado.

Para o Ministro, não há dúvidas de que o transporte de cargas inter-ilhas tem de ser resolvido por via marítima com ligações regulares, adiantando que as soluções já começaram a ser desenhadas.

Neste particular e reconhecendo a existência de alguns constrangimentos relacionados com os transportes de cargas inter-ilhas, o Ministro informou que o Governo está em negociações com a transportadora aérea a Binter CV no sentido de estudar a necessidade de se adaptar as especificidades do mercado cabo-verdiano, a fim de serem resolvidos esses problemas.

Informou também que o Executivo está em conversações com a TAP, empresa que tem 5 ligações semanais Portugal – São Vicente, com os Correios de Cabo Verde, com a Cabo Verde Fast Ferry e também com a Binter, por forma a resolver o problema o mais rápido possível.