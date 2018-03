PM : Santo Antão terá aeroporto de qualidade e ensino superior focalizado nas ciências agrárias

29/03/2018 01:29 - Modificado em 29/03/2018 01:29

O primeiro-ministro reiterou, terça-feira, no Porto Novo, a decisão do Governo em dotar a ilha de Santo Antão de um aeroporto de qualidade, de um Ensino Superior focalizado nas ciências agrárias e da sociedade de desenvolvimento regional.

Ulisses Correia e Silva, que esteve de visita de um dia a Santo Antão, onde presidiu à conferência sobre a regionalização, reafirmou o “compromisso” do Governo em dotar Santo Antão de “um aeroporto de qualidade” capaz de “conectar a ilha com o resto do mundo”.

“Seguramente, conectar Santo Antão com o resto do mundo vai exigir um aeroporto que possa permitir a ilha dar um saldo no turismo. Mas, além disso, pretendemos conectar a ilha através de um bom sistema de comunicações, de acessibilidades e de um pólo de conhecendo que esteja orientado para aquilo que é vocação de Santo Antão”, notou o primeiro-ministro.

Ulisses Correia e Silva informou que o Executivo já começou a discutir com as câmaras municipais de Santo Antão “a possibilidade do Ensino Superior em Santo Antão ser focalizado nas ciências agrárias, para que o conhecimento esteja ao serviço do desenvolvimento” desta ilha.

O Governo vai adoptar a mesma estratégia com relação à formação profissional, segundo o chefe do Governo, informando que Santo Antão terá, também, uma sociedade de desenvolvimento regional, que será uma estrutura de planificação do desenvolvimento da ilha, potenciando, além do turismo, também, a agricultura, pesca, pecuária, de entre outras áreas.

Quanto ao aeroporto, o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, havia admitido, em Fevereiro, durante uma visita a Santo Antão, a possibilidade de o Governo envolver o sector privado na construção dessa infra-estrutura, para evitar que o investimento, que deverá rondar entre 18 milhões e 20 milhões de euros, possa endividar ainda mais o pais.

Disse que o projecto do aeroporto de Santo Antão será “concebido numa lógica de parceria público-privada”, para que a infra-estrutura aeroportuária “não contribua para aumento da dívida pública”.

Quanto ao Ensino Superior, o Governo está a trabalhar no processo para a sua implementação em Santo Antão, que passará pela instalação e entrada em funcionamento, em 2019/2020, do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Agrárias desta ilha.

O secretário de Estado da Educação, Amadeu Cruz, esteve, semana passada, em Santo Antão, a “consensualizar” com os municípios da ilha a questão do Ensino Superior, que será concretizada anda no presente mandato.

O processo de criação da sociedade de desenvolvimento de Santo Antão já foi, igualmente, desencadeado, iniciativa que o Governo disse ter “todo o interesse” em que vá avante, prometendo apoiar os municípios e o sector privado na concepção e implementação deste projecto.

Os autarcas santantonenses entendem que Santo Antão necessita, efectivamente, dessa sociedade que, além da planificação do desenvolvimento regional, se encarregará da gestão dos activos do Estado existentes nesta ilha Antão, com destaque para a grande extensão de terrenos no Porto Novo.

Inforpress