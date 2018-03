Corpo de Silvina Santos foi transladado e enterrado no Porto Novo

O corpo da cabo-verdiana Silvina Santos, assassinada na sua residência em Portugal, foi transladado para a Ilha de Santo Antão, Cidade do Porto Novo, onde foi enterrado nesta quarta-feira, 28.

Devido à grande mobilização de muitas pessoas, a família conseguiu angariar fundos para transportar de Portugal para Cabo Verde o corpo da jovem assassinada pelo namorado no passado dia 10.

A boa vontade em ajudar por parte de muitas pessoas conforme este Online pôde apurar, ajudou os familiares a realizarem um funeral digno da jovem de 23 anos que residia juntamente com o seu namorado, um cidadão paquistanês de 28 anos, na Encosta do Sol, em Odivelas, que no final de sábado, 10, a estrangulou até à morte com uma corda na casa onde viviam. O funeral de Sivy que residia na zona de Chã de Itália, Cidade do Porto Novo, aconteceu às 12:00h desta quarta-feira, 28, onde familiares e muitos amigos da jovem puderam dar o último adeus a uma pessoa que era querida por todos.

De realçar que, neste momento, o homicida da cabo-verdiana Silvina Santos, o seu namorado, um cidadão paquistanês de 28 anos, está em prisão preventiva até ser julgado.