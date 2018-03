Familiares dos velejadores presos vão orar à Nª Srª da Luz pedindo a libertação

28/03/2018 02:13 - Modificado em 28/03/2018 13:23

Os familiares dos quatro velejadores presos na sequência da “Operação Zorro” e que no dia 29 conhecem a sentença vão esta tarde orar para que Nossa Senhora da Luz interceda na libertação dos detidos, na véspera que vão conhecer a sentença. Para o efeito está marcada para as 18 horas, na Igreja de Nossa Senhora da Luz, Pracinha de Igreja, uma missa que vai contar com a presença de familiares e amigos.

È a primeira vez que num julgamento onde os arguidos são acusados de tráfico de droga agravado e Associação Criminosa que se assiste a uma intervenção e apoio de familiares e também da população local. Isto porque os familiares sempre defenderam que os arguidos estavam inocentes e que foram vítimas de uma quadrilha internacional.

Durante o julgamento a defesa tentou mostrar ao Juiz que os velejadores “não sabiam que a droga estava escondida no barco “e nas alegações finais os advogados acreditam que o Ministério Público não conseguiu provar as acusações. Mas o MP tentou inverter o ónus da prova e defendeu “nós apreendemos um veleiro com mais de uma tonelada de cocaína, os senhores é que têm que dizer onde, como e quando fizeram o carregamento da droga”.

Entre recursos, disparates, requerimentos, estratégias de defesa, acusações que enformam a “prova diabólica”, no sentido medieval do conceito que só o diabo pode provar um facto inexistente, e outras coisas, principalmente os disparates , que os estudantes de Direito devem esquecer que ouviram num Tribunal ou então atirar o seu Código do Processo Penal para o lixo, e as algemas nos pulsos de velejadores que voltam para prisão para aguardar a sentença, entre tudo isso esteve sempre a família: a mãe que rompe em lágrimas quando as algemas voltam ao pulso do filho; o filho que não pode olhar para atrás por que o guarda prisional não permite, mas mesmo assim pede para se cuidar da mãe a beira de um desmaio; o pai, um velho boiadeiro, que chegou a dar a extrema-unção ao filho, que padecia de um câncer, mas que diz que não volta para a sua boiada sem levar o filho junto porque “ senhor Juiz! Eu não criei um traficante! Eu crie um homem de bem “. Uma irmã que no seu depoimento fez chorar a assistência do tribunal ao descrever a personalidade desprendida de bens materiais do irmão.

Entre tudo isso, uma coisa é certa: os velejadores presos têm uma família que todo homem inocente ou culpado gostaria de ter. Melhor dizendo: deveria ter. E hoje pedem a intercessão de Nossa Senhora da Luz, santa padroeira da cidade do Mindelo, mas também de da cidade de Curitiba, , Santo Amaro/Bahia, Guarabira/Paraíba, Candelária/Rio Grande do Sul, Pinheiro Machado/Rio Grande do Sul, Itu/São Paulo, Indaiatuba/São Paulo e Corumbá/Mato Grosso do Sul. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, em Matriz da Luz/São Lourenço de Mata/PE.

Eduino Santos