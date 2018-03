UCS: “Vamos continuar com as reformas apesar ‘dos barulhos’ bem localizados”

26/03/2018 07:16 - Modificado em 26/03/2018 07:16

No último fim-de- semana o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, tomou parte no acto de inauguração da nova linha de produção da Tecnicil. No momento o primeiro-ministro assegura a importância do sector privado e a continuação da criação de políticas de incentivos, com uma visão clara e paragramática. Reafirma que o governo vai continuar com sua estratégia de reforma apesar “dos barulhos” bem localizados .