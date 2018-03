Três dicas para proteger os seus dados pessoais no Facebook

26/03/2018 07:01 - Modificado em 26/03/2018 07:01

Leia algumas dicas que podem ser úteis para melhor proteger os seus dados no Facebook.

1- Evite jogos e testes de origem desconhecida;

O Facebook permite a empresas privadas que desenvolvam aplicações na sua plataforma. Aceder a esse tipo de aplicações, como jogos ou testes, podem ser um risco para a divulgação dos seus dados pessoais porque, sem se aperceber, está a autorizar as empresas, por vezes desconhecidas, a guardar e divulgar os seus dados e os dos seus amigos.

2- Bloqueie aplicações que tenham acesso aos seus dados;

Esta dica surge no seguimento da anterior. Para bloquear as aplicações abra o Facebook no computador;

– Clique na seta que está no canto superior direito e abra o menu;

– De seguida clique em “Definições” para abrir a página de definições gerais de conta;

– No lado esquerdo do ecrã vai ter uma lista. Escolha “Apps”. Irá encontrar uma página com a informação de quantas aplicações têm acesso total ou parcial aos seus dados. Use o botão “Remover” para não permitir que a aplicação tenha acesso às informações.

3- Partilhe só o essencial

Para adivinhar os seus interesses, o Facebook recolhe toda a sua atividade, e não apenas as informações colocadas no seu perfil como dados pessoais (nome, data de nascimento, morada). Todos os “gostos”, “reações”, partilhas e comentários são monitorizados. Tudo para que a rede social o possa conhecer cada vez melhor e poder depois, ou vender os dados a empresas interessadas, ou usá-los para cobrar por publicidade direcionada a si. Por isso pense nas vantagens e desvantagens de cada ação que faz no Facebook.