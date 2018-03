SV Segunda Divisão Nona Jornada: Final de época electrizante para cinco equipas

26/03/2018 06:53 - Modificado em 26/03/2018 06:53

A “Segundona” em São Vicente está ao rubro onde, ao cabo desta nona jornada, cinco equipas estão com aspirações bem vivas de chegarem ao título de campeão e com possibilidades de subida ao G-8.

No arranque desta nona e penúltima jornada do campeonato, as formações do Amarante e do São Pedro não foram além de um empate a uma bola, resultado este que atrasa as duas equipas na luta pela subida, mas que mantêm boas hipóteses matemáticas em chegarem ao título. Na segunda partida da jornada, o Corinthians venceu o último classificado, o Calhau, por 2-1 e, com este resultado, os “corintianos” subiram à liderança isolada da prova com 15 pontos. Por sua vez, o Calhau, com mais este desaire, assegurou a última posição, lugar com que vai terminar a competição.

No último jogo da nona jornada, o Falcões do Norte que à entrada para esta jornada sustentava a liderança com 13 pontos a par do Amarante, foi derrotado pelo Ponta d´Pom por 0-1, um resultado amargo para os homens de Chã de Alecrim que se atrasam na luta, enquanto que o Ponta, com esta vitória, subiu aos 13 pontos e entrou nesta luta acesa para a subida.

Concluída a nona e penúltima jornada, o Campeonato Regional de Futebol da segunda divisão de São Vicente, é agora liderada pelo Corinthians com 15 pontos, seguido pelo Amarante com 14 pontos. Na terceira posição está o Falcões do Norte com 13 pontos, em igualdade pontual com o quarto classificado, o Ponta d´Pom. Na quinta posição surge o São Pedro com 12 pontos. Na última posição está o Calhau com cinco pontos.

Jogos da 10ª e última jornada:

Amarante x Ponta d´Pom

Calhau x Falcões do Norte

São Pedro x Corinthians