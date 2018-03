Atletismo: Cidade da Praia acolhe segunda edição do Campeonato Nacional Juvenil

26/03/2018 06:51 - Modificado em 26/03/2018 06:51

A segunda edição do Campeonato Nacional de Atletismo Juvenil 2018 ocorre este ano de 31 de Março a 01 de Abril na Cidade da Praia.

De acordo com o Comité Olímpico Cabo-Verdiano, todas as regiões desportivas do país vão marcar presença nesta prova que vai contar com cerca de uma centena de atletas femininos e masculinos. A segunda edição deste Campeonato Nacional Juvenil será de grande importância, como constata a entidade, porque dela vão sair os seleccionados para a pré-selecção que deverá representar Cabo Verde na categoria, ainda na presente época, nalguns eventos internacionais, nomeadamente: Jogos das ilhas Sicília, Jogos da CPLP de São Tomé e Príncipe, Jogos Africanos da Juventude de Alger (Fase de Qualificação), Campeonato U20 da CEDEAO e Região 2 de Acra e, por último, os Jogos Olímpicos de Buenos Aires.