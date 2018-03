Grupo Teatral Juventude em Marcha comemora 34 anos de existência

26/03/2018 06:50 - Modificado em 26/03/2018 06:50

O Grupo Teatral Juventude em Marcha, de Santo Antão, o mais antigo grupo de teatro em actividade do país, celebrou neste domingo os seus 34 anos de existência.

Criado a 25 de Março de 1984, o Grupo Juventude em Marcha festejou, neste domingo, 34 anos da sua formação. Entre muitas conquistas e digressões, o grupo foi galardoado em 1999, com o prémio de Mérito Teatral, precisamente no ano em que este prémio de reconhecimento foi criado, sendo que é, até hoje, o prémio mais importante de distinção pública na área do teatro em Cabo Verde.

O aniversário do Grupo Teatral do Porto Novo, Santo Antão, é assinalado nas redes sociais por Jorge Martins, líder deste grupo de artes cénicas crioulas que realça os 34 anos de vida a fazer teatro, a preservar, divulgar e promover a cultura de Santo Antão e de Cabo Verde no geral. “Não apenas isto, como também, a implementar uma excelente acção social pelas várias ilhas do território nacional, participando e solidarizando em vários programas que visam ajudar aqueles que mais necessitam!”, sustenta na sua publicação, Jorge Martins. O actor termina a publicação vincando que o trabalho é árduo e difícil, mas nunca impossível.