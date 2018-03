Mindelense e Derby vencem e adiam decisão do título para a última jornada

26/03/2018 06:47 - Modificado em 26/03/2018 06:47

As formações do Derby e do Mindelense venceram nesta penúltima jornada do Campeonato Regional de Futebol de São Vicente, a Académica e o Batuque pelo mesmo resultado de 1-0 e, assim, adiaram para a última jornada a decisão do título.

Os tricampeões regionais foram os primeiros a entrar em campo e defrontaram, no sábado, a equipa do Batuque e venceram por 1-0. Os “Leões da Rua de Praia” não facilitaram o Derby e adiaram a decisão para a última jornada, com o único tento do jogo a chegar aos 34 minutos da primeira parte, com a assinatura do goleador de serviço dos encarnados, Papalélé. Uma vitória importante que deixou o Mindelense bem vivo na questão do título e, por sua vez, os axadrezados viram as esperanças de chegarem ao segundo posto, ocupado precisamente pelo Mindelense, irem por água baixo.

O Derby entrou em campo neste domingo, pressionado pelo resultado que o Mindelense conseguiu no sábado, mas sabia que qualquer que fosse o resultado do jogo, todas as decisões estariam agendadas para a última jornada. Neste confronto, em particular com a aflita Académica, os “Dragões da Praça Estrela” venceram pela margem mínima de 0-1 e alcançaram de novo a liderança isolada da prova e, na última jornada, entram em campo dependendo somente de si, para se sagrarem campeões regionais. O único golo desta partida foi apontado por Bruce, aos 87 minutos na transformação de uma grande penalidade. Com 18 anos, Bruce tem sido o goleador nato do Derby e sustenta a liderança na lista de melhores marcadores do regional.

Na parte baixa da tabela classificativa, tudo ficou adiado para a última jornada para se saber quem vai descer para a segunda divisão, isto de forma directa, pois o Ribeira Bote conseguiu arrancar a ferros uma vitória por 1-0 sobre o estável Farense, numa partida em que os homens da Zona Libertada jogaram toda a segunda parte com menos uma unidade devido à expulsão de Zazu, ao cair do pano da primeira parte. O único golo desta partida e que renovou as esperanças da formação do Ribeira Bote em se manter no G-8, saiu dos pés do “abono de família” desta equipa, o capitão Dirceu. Com este resultado e aliado à derrota da “Micá” frente ao Derby no jogo que encerrou a jornada, a equipa da Ribeira Bote pode respirar de alivio e, assim, parte para a última jornada com vias abertas para se manter entre os grandes. Por sua vez, Salamansa, Farense e Castilho confirmaram a presença no G-8 da época 2018/19.

Resultados completos da 13ª jornada:

Castilho 1-2 Salamansa

Mindelense 1-0 Batuque

Ribeira Bote 1-0 Farense

Académica 0-1 Derby

Com estes resultados, o Derby continua líder agora com 33 pontos, seguido pelo Mindelense com 31 pontos, pelo Batuque com 23 pontos, o Salamansa com 16 pontos, o Farense com 15 pontos e o Castilho com 13 pontos. Na sétima e penúltima posição está a Académica com 8 pontos, lugar que dá acesso à disputa da Liguilha e, na última posição, estão os homens da Zona Libertada que seguram a lanterna vermelha, com 6 pontos.