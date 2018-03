Praia: PJ localiza dois jovens dados como desaparecidos

Em comunicado Polícia Judiciária informa que a adolescente Ariane Sofia Barreto, mais conhecida por “Meludy”, de 15 anos, que estava desaparecida desde o passado sábado, 17, foi encontrada na tarde desta quarta-feira, 21, na localidade de Porto Mosquito, no concelho de Ribeira Grande de Santiago. A menina, segundo apurou a PJ, teria saído de casa depois de uma discussão com a mãe e o padrasto, tendo pegado uma quantia de 300 escudos e se deslocado à casa de familiares na localidade de Porto Madeira, no concelho de Santa Cruz.

Já no domingo, Meludy teria deslocado à Porto Mosquito, em Ribeira Grande de Santiago, onde acabou por ser localizada por elementos da PJ, após informação avançada à esta polícia, através da linha de emergência, por cidadãos que a teriam visto na referida zona. A Polícia Judiciária agradece a população local, cuja colaboração foi fulcral para o desfecho deste caso. Igualmente um outro jovem, de 25 anos, conhecido por Tozé, que foi dado como desaparecido esta manhã, já foi encontrado. O jovem, residente em Achada Grande Frente e que sofre de epilepsia, encontrava-se na casa de uma irmã, na localidade de Jamaica, onde teria se deslocado ontem, acabando por ali adormecer.

A PJ alerta, ainda, a população no sentido de ter responsabilidade na transmissão/partilha de informação, relativamente a pessoas desaparecidas, devendo fazer chegar, o quanto antes, a informação às autoridades policiais, seja a PJ, ou a PN, ou através da esquadra mais próxima, tornando as probabilidades de um desfecho com sucesso maiores.