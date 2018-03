UCS: “não sou guiado pelos comentários nas redes sociais”

22/03/2018 07:25 - Modificado em 22/03/2018 07:25

A oposição tem criticado o Primeiro-ministro sobre a sua ausência em determinados assuntos que têm dominado a política nacional. Neste aspecto, Ulisses Correia e Silva, em declarações à imprensa (RCV) à margem das celebrações do 28º aniversário do MpD, avança que não é guiado pelos comentários nas redes sociais. E defende que muitos dos comentários são induzidos por outros interesses.

Para Correia e Silva, o Governo é um governo composto por vários ministros, abordando a questão da sua ausência nalguns debates, afirmando que os ministros “podem defender as suas pastas”.

“Estamos a trabalhar em equipa é isto que vai continuar a ser”, garante. Sobre os debates, avança que o Governo está sempre representado. Neste sentido, sugere a alteração dos debates a partir de 2019, em que haverá debates com o Primeiro-ministro. Mas quando for a nível sectorial, os ministros defenderão as suas pastas.