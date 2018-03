Selecção Nacional de Sub-17 e Sub-19 viaja na sexta-feira para a Mauritânia

22/03/2018 07:19 - Modificado em 22/03/2018 07:19

As Selecções de Andebol de Sub-17 e Sub-19 partem nesta sexta-feira, 23, para a Mauritânia, tendo em vista a disputa do Challenge Trophy, agendado para o final do corrente mês.

As duas selecções têm preparado desde o dia 17, com treinos bi-diários no Pavilhão Váva Duarte, na Cidade da Praia, a participação nesta competição que tem como país anfitrião a Mauritânia. Cabo Verde vai ficar no grupo da zona 2, pelo que já conhece os seus adversários nesta prova: Mauritânia, Gâmbia, Guiné Conacri, Guiné-Bissau, Serra Leoa, Mali e Senegal.

A comitiva nacional parte assim com o desejo de trazer bons resultados numa prova em que os Sub-17 são estreantes numa competição internacional.