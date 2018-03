FCF vai promover formação para delegados de jogo na Praia e no Mindelo

22/03/2018 07:10 - Modificado em 22/03/2018 07:10

A Federação Cabo-Verdiana de Futebol irá levar a cabo uma formação para Delegados de jogo para todas as competições da FCF, a ser ministrada na Cidade da Praia nos dias 23 e 24, e em São Vicente nos dias 29 e 30 de Março.

De acordo com a planificação da FCF, estas formações vão decorrer nos Centros de Estágio da FCF da Praia e do Mindelo, onde os designados por cada Associação Regional irão ser submetidos para a aprovação da FCF.

No decorrer das formações, os nomeados vão ter direito ao programa de Licenciamento de Clubes, Competições da FCF, Regulamentos da FCF, Cerimónias antes dos jogos, Arbitragem, o Delegado de Jogo FCF, Segurança, Marketing e Sponsorização, Operações Média, relação com a Comunicação Social no dia dos jogos, Casos Práticos e Prática no Terreno de Jogo.

De realçar que os delegados designados para os jogos são responsáveis por certas atribuições como verificar as condições do relvado, inspeccionar os vestuários antes de cada partida, colaborar com o árbitro no sentido de impedir a presença de pessoas não autorizadas no campo de jogo no decorrer da partida entre duas equipas. O delegado também dirige a reunião técnica de preparação e organização do jogo e, em cada jogo, deve-se sentar ao lado do 4º árbitro.

Gerson Melo, Coordenador do Desporto da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e membro da nova equipa directiva da Federação Cabo-Verdiana de Futebol liderada por Mário Semedo, assegura que esta inovação certamente irá melhorar a qualidade de organização das nossas competições.