Luís Vidigal visita Escola de Futebol Geneva Stars em finais de Abril

22/03/2018 07:10 - Modificado em 22/03/2018 07:12

O ex-médio internacional português, José Luís da Cruz Vidigal, que desempenha as funções de Director Desportivo Sub-19 do Sporting Clube de Portugal e comentador da Sporttv, estará em Cabo Verde, no Mindelo, em finais do mês de Abril, para uma visita ao FC Geneva Stars.

A informação é-nos avançada pelo Presidente do Clube, Bruno Alexandre Semedo Silva, que pretende, com esta visita de uma referência do futebol português e internacional, dar uma maior visibilidade aos atletas do Clube que recentemente fundou e projectá-los no mundo do futebol. De acordo com Bruno, esta visita decorrerá de 27 a 30 de Abril.

Fundada recentemente, a Escola de Futebol Geneva, já vai dando alguns frutos nos campeonatos de Sub-15 e Sub-17 onde, no ano de estreia 2016/17, as duas equipas foram vice-campeões regionais. Com olhos focados no futuro destes jovens atletas, o presidente vê com bons olhos essa parceria com Luís Vidigal, um homem ligado às camadas jovens do futebol português. Bruno assegura que em Cabo Verde há muitos jovens de qualidade mas, infelizmente, nunca tiveram oportunidade de mostrarem o próprio talento e, com o passar do tempo e da idade, acabam por se “desligar” do futebol, porque não há ninguém para os ajudar a evoluir.

Para Bruno Alexandre, o objectivo deste convite consiste, precisamente, em mostrar ao ex-internacional português que, em Cabo Verde, há muitos jogadores e de qualidade. “Quero também mostrar aos meus atletas que luto com todas as minhas forças para que eles tenham oportunidades em demonstrarem as suas qualidades pelo mundo afora. O facto de lhes apresentar uma pessoa ligada ao desporto internacional e que os vai avaliar, significa que acredito muito neles, no meu Staff e em todos os adeptos em geral”, sustenta.

Abordado se esta parceria poderá estender-se para outros clubes de formação do Mindelo, o presidente aponta que isso só poderá ser possível com o engajamento de todas as pessoas ligadas ao futebol na ilha, sublinhando que precisam de se unir e não alimentar a raiva no seio das equipas juvenis e juniores, dizendo que está aos olhos de todos neste momento.

As ambições do presidente deste clube são muitas e, por isso, termina dizendo que o seu principal objectivo é o de ver jogadores na Selecção de Cabo Verde e ter pessoas do seu Staff na Federação Cabo-Verdiana de Futebol.