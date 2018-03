Elísio Freire : “Governo não quer que ninguém fique para trás e que ninguém cresça sozinho”-

22/03/2018 07:02 - Modificado em 22/03/2018 07:03

“O grande objetivo do Governo é cumprir na integra com os objetivos do desenvolvimento sustentável e uma delas é não deixar ninguém para trás, principalmente as crianças”, afirmou o Ministro de Estado, Fernando Elísio Freire, durante a visita as Aldeias Infantis SOS Cabo Verde (Unidade de Santiago)

Recorda-se que a visita às Aldeias Infantis SOS de Cabo Verde pelo Ministro de Estado tinha como propósito inteirar-se da sua política e reforçar as relações do Governo com as organizações da sociedade civil.

De acordo com o governante, o executivo tem de trabalhar com as organizações da Sociedade Civil para melhorar os cuidados nesta fase importante da vida de uma pessoa. Para isso, no quadro do programa do Governo, deve-se “desenvolver políticas e parcerias, no sentido de empoderar ainda mais as organizações da sociedade civil e eles também se empoderarem e sejam cada vez mais forte no trabalho extraordinário que fazem”, enfatizou Fernando Elísio Freire.

Nos últimos anos, a nível internacional, as ajudas e os donativos estão a diminuir, mas as ONG têm de manter as suas atividades pelo que o Governo não pode deixar uma organização com esta dimensão diminuir a sua capacidade de atuação, observou o ministro.

É neste quadro que “o Governo tem todo o interesse em desenvolver parcerias num quadro transparente, previsível para melhorarem as suas ações, essencialmente, na ação de cuidar das crianças que não têm um ambiente familiar adequado, para que não cresçam sozinhos e, acima de tudo, não fiquem para trás no acesso a oportunidades que a vida tem para oferecer neste país.”, referiu o governante.

O ministro lembrou, ainda, que o governo tem protocolos assinados com as Aldeias SOS a nível de assistência das crianças em situações de emergência e que com essa visita o Governo pretende realçar e reforçar o papel da sociedade civil na promoção de uma politica social sustentável.

Assim, na sequência da visita às instalações da Aldeias SOS, Elísio Freire, avançou que é preciso reforçar essas organizações da sociedade civil e que, em casos como as Aldeias SOS, o objetivo do Governo é promover a interligação de políticas sociais de cuidados, mas também com acesso a oportunidades: acesso ao emprego, à formação, crescendo num seio familiar.