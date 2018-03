Praia: mais uma menina desaparecida

21/03/2018 15:56 - Modificado em 21/03/2018 15:56

Ariane Sofia Barreto, mais conhecida por “Meludy”, de 15 anos, encontra-se desaparecida desde o passado sábado, 17 de Março.

Natural do concelho de Santa Catarina de Santiago, “Meludy” é residente no bairro de Eugénio Lima, na Praia.

De acordo com a Policia Judiciária, a última informação que se tem é que a adolescente teria dito em casa que iria à escola, mas aos colegas teria dito que deslocar-se-ia à Assomada, passar o fim-de-semana com os avós. Desde então não se teve mais notícias da menina.

E como não podia deixar de ser este desaparecimento começa a levantar diversas reações nas redes sociais.

Num comentário nesta publicação da PJ, um utilizador, destaca o facto de mais uma pessoa desaparecida a juntar as outras crianças e questiona “onde está a segurança deste país? Que tipo de investigação se fazem?”

Estes e outros comentários que colocam em xeque questões como insegurança do país que vai crescendo com esses casos, principalmente na cidade da Praia, Ilha de Santiago onde decorreram os últimos desaparecimentos.

Casos de desaparecimentos recentes

No dia 28 de Agosto de 2017, Edine Jandira Robalo Lopes Soares, 19 anos, conhecida por “Loke”, deixou a casa, alegando que ia levar o bebé para o controlo no PMI (Programa Materno-Infantil), na Fazenda, Praia. Até hoje, a mãe e o filho continuam desaparecidos.

A menina de 10 anos na cidade da Praia, a pequena Edvânia Carvalho, que desapareceu da casa dos pais em Eugénio Lima de Santiago e que não é vista desde 14 de Novembro e,ainda os dois primos (um rapaz e uma menina) de 9 e 11 anos respectivamente, que saíram de casa no sábado, 03 Fevereiro e até agora não se sabe do seu paradeiro. Clarice (Nina) e Evandro Mendes(Filú), residem no bairro de Castelão, mas estavam em Achada Limpa, onde foram passar o fim-de-semana com a avó, quando desapareceram.