Brad Pitt quer ficar um ano sem sexo para superar divórcio

12/03/2018 07:26 - Modificado em 12/03/2018 07:26

Agora que está sozinho, Brad Pitt bem podia aproveitar. Mas, aos 54 anos, o ator quer mudar a sua vida. Parou de beber, melhorou a alimentação e vai apostar em um ano de celibato.

Brad Pitt está apostado “em mudar interiormente” para superar a separação traumática de Angelina Jolie, com quem esteve junto durante quase 12 anos. De acordo com o site do jornal “The Sun”, que cita fontes próximas do ator, “Pitt está a dar um tempo a si próprio. Está a procurar recuperar a forma física, come de forma mais saudável e já parou de beber”.

As mesmas fontes acrescentam que “ele quer ficar um ano sem sexo enquanto não superar a sua ruptura com Angelina”, com quem construiu uma família de seis filhos, três biológicos e três adotados.

Brad Pitt e Angelina Jolie, que durante anos formaram um dos pares mais sólidos de Hollywood, conheceram-se em 2004, quando protagonizaram o filme “Mr. & Mrs. Smith”. Segundo a imprensa internacional, logo na altura os dois tiveram um caso, numa época em que Pitt ainda estava com Jennifer Aniston, com quem se casara em 2000.

O ano de 2005 marca o fim da relação com Aniston e o início do namoro com Jolie, que só viria a resultar em casamento em 2014, dois anos anos de colocarem um fim no enlace.

Desde a separação, ambos têm tentado, ainda sem sucesso, chegar a um acordo judicial para formalizarem o divórcio.

O fim do casamento entre Jennifer Aniston, 49 anos, e Justin Theroux, 46, anunciado em comunicado pelo casal, veio trazer de novo à baila uma hipotética reaproximação entre Brad Pitt e a antiga companheira.