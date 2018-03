Campeonato Regional Sub-19: Ribeira Bote vence Batuque FC e lidera de forma isolada a competição

12/03/2018 07:22 - Modificado em 12/03/2018 07:22

A equipa do Ribeira Bote venceu, nesta segunda jornada, a equipa do Batuque FC por 1-0 e, por isso, lidera de forma isolada o campeonato da categoria.

Numa jornada em que o Estoril, único vencedor da primeira jornada, cumpriu folga, os homens da Zona Libertada aproveitaram da melhor forma possível, vencendo a formação axadrezada e, assim, passam a comandar este campeonato com quatro pontos. O Batuque FC, após cumprir o seu jogo de fora na primeira jornada, entra com o pé esquerdo nesta competição.

No outro jogo da jornada, o Falcões do Norte goleou a equipa do Derby por 4-2. O arranque do campeonato para os jovens de Chã de Alecrim não foi o melhor, pois saíram derrotados na primeira jornada frente ao Estoril mas, nesta segunda jornada, não deram hipóteses aos sub-19 dos Dragões da Praça Estrela. Um resultado que permite à equipa do Falcões apanhar o Estoril na classificação enquanto que o Derby, após o empate na primeira jornada frente ao Ribeira Bote a duas bolas, experimentou agora o sabor amargo da derrota.

Concluída a segunda jornada da prova, Ribeira Bote segue líder agora com 4 pontos, seguido pelo Falcões do Norte e Estoril com 3 pontos e pelo Derby com 1 ponto. Na cauda da tabela classificativa está o Batuque FC ainda sem pontuar.