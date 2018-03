MP faz buscas e abre processos contra instituições públicas por falta de colaboração

Na sequência da revelação do Procurador-geral da republica da falta de colaboração de instituições públicas em fornecer informações sobre processos em investigação , o Ministério Publico decidiu fazer buscas e abrir processos-crime contra essas instituições .

“Não queríamos chegar a este ponto, mas teríamos de encontrar um caminho, e já começámos a fazer buscas às instituições, para recolher documentos que estão aí, e também já abrimos processos, porque há um crime que é o dever de colaboração que todas as entidades têm com os órgãos da justiça”, disse o Procurador-geral da República (PGR) .

Óscar Tavares esclareceu que “ A instrução que foi dada é que em todas as situações que não têm cumprido esse dever de colaborar, que sejam abertos os processos-crime por violação do dever de colaboração e, quando houver necessidades, pela urgência, e os atrasos são injustificados, tomar-se os mecanismos que a lei põe à disposição do Ministério Público e dos órgãos da justiça para irem buscar essas informações onde elas estão, mesmo que essas entidades não queiram colaborar”.