Regional SV 11ª Jornada: FC Derby assume liderança isolada aproveitando a escorregadela do Mindelense

12/03/2018 07:16 - Modificado em 12/03/2018 07:16

À entrada para esta jornada, Derby e Mindelense repartiam a liderança da prova mas, após a realização dos jogos desta 11ª jornada com a vitória do Derby perante o Castilho por 0-3 e do empate do Mindelense frente ao Farense a uma bola, os Dragões da Praça Estrela são agora donos e senhores do primeiro lugar.

O Campeonato Regional caminha para o seu término com os Dragões da Praça Estrela e os Leões da Rua de Praia, a travarem uma luta interessante pelo título, o único caminho possível que dá acesso ao Campeonato Nacional de Futebol, nesta época em São Vicente. O Derby foi o primeiro a entrar em campo e não deu hipóteses ao Castilho, vencendo por 0-3, com todos os golos a chegarem ainda na primeira parte do jogo, da autoria de Toy que fez um bis e de Bruce. Um dado interessante é que com estes três golos apontados pela formação da Praça Estrela nesta partida, a equipa chegou aos 24 golos marcados, o que dá uma média de 2,1 golos por jogo. Com este triunfo, a equipa soma agora 27 pontos.

Os Leões da Rua de Praia comprometeram a luta pelo título, pois entraram em campo já sabendo do resultado do Derby, mas tiveram pela frente a equipa do Farense que os travou na primeira volta, com um nulo mas, desta feita, o empate foi a uma bola. Os Leões de Fonte Filipe, saíram na frente do marcador com Café na transformação de uma grande penalidade aos 64 minutos, mas Helton, aos 85 minutos, repôs a igualdade na partida para os Leões da Rua de Praia. O Farense parece que estudou bem os Leões da Rua de Praia para esta época desportiva, pois em três confrontos directos já arrancou dois empates para o campeonato, cedendo apenas para a Taça onde saiu derrotado. Assim, o Mindelense atrasa-se na luta pelo título quando faltam apenas três jornadas para o fecho do campeonato, mas ainda tudo poderá acontecer.

Resultados e classificação da 11ª jornada:

Castilho 0-3 Derby

Mindelense 1-1 Farense

Salamansa 2-1 Académica

Ribeira Bote 0-4 Batuque

Classificação:

1- Derby 27 pontos; 2- Mindelense 25 pontos; 3- Batuque 20 pontos; 4- Salamansa 13 pontos; 5- Farense 13 pontos; 6– Castilho 12 pontos; 7- Académica 8 pontos; 8- Ribeira Bote 3 pontos.