Fogo: Prisão preventiva para uma pessoa e TIR para outras duas detidas na posse de cocaína

12/03/2018 07:08 - Modificado em 12/03/2018 07:08

O tribunal de São Filipe aplicou como medida de coação a prisão preventiva para uma das três pessoas detidas sexta-feira pela Polícia Nacional na posse de uma quantidade não especificada de uma substância que se presume ser cocaína.

A medida de prisão preventiva foi aplicada a um homem natural de Santiago e com residência na cidade de São Filipe, onde explorava uma discoteca, e que estava referenciado há muito tempo pela polícia .O mesmo encontrava-se na ilha e, na última sexta-feira, deslocou-se ao porto de Vale dos Cavaleiros, supostamente, para dar boleia aos outros dois detidos, uma mulher e um homem que viajaram nesse dia da Cidade da Praia, para a ilha do Fogo no navio Fast Ferry.

Aos outros dois indivíduos, o tribunal aplicou como medida de caução, Termo de Identidade e Residência (TIR),