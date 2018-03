PGR acredita que as crianças desaparecidas vão ser encontradas com vida

O Procurador Geral da República, Óscar Tavares tem esperança que as quatro crianças desaparecidas na cidade da Praia possam ainda ser encontradas com vida . O PGR revelou que a investigação tem pistas que podem levar apresentar resultados em breve. “Estamos esperançosos que sim. Aquilo que temos obrigação, e a polícia, é de fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, enquanto equipa de investigação, para a solução que permita que se possa recuperar as crianças com vida e conseguir responsabilizar criminalmente os agentes desse facto”

Há um mês, o Ministério Público cabo-verdiano criou uma equipa conjunta da Polícia Judiciária e Polícia Nacional para investigar os casos, adiantando haver registo de quatro casos suspeitos de sequestro.

Desde novembro desapareceram, na cidade da Praia, três crianças com idades entre os 09 e os 11 anos, estando ainda desaparecida uma jovem de 19 anos e o seu filho recém-nascido.