Governo não autoriza instalação de Centro de Treinamento Continental de Segurança em Cabo Verde

12/03/2018 07:03 - Modificado em 12/03/2018 07:03

O Governo, em comunicado, afirma que “não autoriza a proposta para a instalação de um Centro de Treinamento de Unidades Operacionais de Defesa e Segurança em Cabo Verde, “Orbit Training Center”.

O objectivo da proposta da iniciativa era o de criar um centro de treinamento continental com a intenção de enfrentar os problemas de segurança no continente e desenvolver a cooperação internacional em defesa e segurança. Era intuição do investidor concluir o centro até meados de 2020.

“Após análise da proposta do investidor privado externo para a instalação de um centro de treinamento de unidades operacionais de defesa e segurança em Cabo Verde, denominado Orbit Training Center, o Governo de Cabo Verde decidiu não prestar o apoio institucional solicitado para efeitos de promoção internacional e mobilização de financiamento para o projecto. Logo, não autoriza a implementação da Orbit Training Center em Cabo Verde”, conforme comunicado.