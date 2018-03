CV Telecom celebra 23º Aniversário com prova de atletismo no sábado no Mindelo sob o lema: “Correr Pelo Desporto, Vencer Por Todo

A Cidade do Mindelo será palco, sábado, 10, de uma prova de atletismo nas distâncias de 10 e 5 quilómetros, para assinalar o 23º aniversário da Cabo Verde Telecom, com partida e meta defronte da sede desta empresa, na Praça Nova.

De acordo com a organização da prova que já vai na sua 4ª edição, e que tem como lema “Correr Pelo Desporto, Vencer Por Todos”, vai ter duas provas de 10 e 5 quilómetros. As provas sénior masculina e feminina, veteranos masculinos e femininos, vão ser disputadas na distancia dos 10 km, enquanto que corrida de especiais colaboradores Grupo CV Telecom, será disputada nos 5 km, assim como na categoria masculina e feminina de juniores.

As provas têm início marcado para as 09h00, com partida e meta na sede da empresa, na Praça Nova, com passagem por Rua Argélia, Avenida Doutor Alberto Leite, Fortim do Rei, Avenida Marginal, Monte, Campinho, Oficinas Navais, Enacol, Caravela Mindelo e CV Telecom.

A prova que tem caracter nacional, conta com a parceria técnica da Associação Regional de Atletismo de São Vicente, onde está aberta as inscrições na sua sede. A organização promete prémios para todos os primeiros classificados de todas as categorias.